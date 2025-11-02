È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “La maledizione della sinistra”, perfetta per trasformare un Esterno Sinistro (ES) in un dribblatore agile e letale. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 25.000 Crediti o 350 FC Points.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: GEN max: 80 OVR. Posizione iniziale: ES (Esterno Sinistro). Non deve essere: DC o TS. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Rapido, A prova di pressing.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +11 (MAX: 85). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: La Maledizione della Sinistra – Dribbling, Velocità e 90 di Agilità! Curse of the Left