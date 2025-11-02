FC 25 SBC | Max 88 Base Icon Upgrade – L’Icona Garantita!

Imiglioridififa.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata la SBCMax. 88 Base Icon Upgrade”, che ti offre l’opportunità di sbloccare una carta Icona Base (Base Icon) con un rating massimo di 88 OVR. Questa SBC non è ripetibile per intero (una sola volta a settimana) e hai 14 giorni (13 giorni 23 ore 59 minuti) per completarla. Il Premio Finale. Completando tutte e 3 le sfide, riceverai: 1x Pacchetto Icona base max 88 (Non Scambiabile).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC è considerata di alto costo, in quanto richiede tre rose con rating elevato, fino a 87 OVR, ed è un’operazione di puro rischioricompensa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 25 sbc max 88 base icon upgrade 8211 l8217icona garantita

© Imiglioridififa.com - FC 25 SBC: Max. 88 Base Icon Upgrade – L’Icona Garantita!

Leggi anche questi approfondimenti

EA FC 25 David Beckham Shapeshifters Icon SBC tasks, solutions, and more - David Beckham Shapeshifters Icon Squad Building Challenge is now available in EA FC 25. timesofindia.indiatimes.com scrive

fc 25 sbc maxFC 26 SBC Icona Base Max 87 OVR: Uscita la Prima Icona dell’Anno! - È finalmente arrivata una delle SBC più attese della stagione: l'Icona Base Max. Come scrive imiglioridififa.com

EA FC 25 Laurent Blanc FC Pro Icon SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 25 Laurent Blanc FC Pro Icon SBC in Ultimate Team, providing the legendary French defender with a 99- Secondo sportskeeda.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 25 Sbc Max