FC 25 SBC | Max 88 Base Icon Upgrade – L’Icona Garantita!
È stata rilasciata la SBC “Max. 88 Base Icon Upgrade”, che ti offre l’opportunità di sbloccare una carta Icona Base (Base Icon) con un rating massimo di 88 OVR. Questa SBC non è ripetibile per intero (una sola volta a settimana) e hai 14 giorni (13 giorni 23 ore 59 minuti) per completarla. Il Premio Finale. Completando tutte e 3 le sfide, riceverai: 1x Pacchetto Icona base max 88 (Non Scambiabile).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC è considerata di alto costo, in quanto richiede tre rose con rating elevato, fino a 87 OVR, ed è un’operazione di puro rischioricompensa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
