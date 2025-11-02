Favola della domenica – Serafina e Lorella

C’era una volta una lumaca molto simpatica di nome Serafina. Era appena uscita dal letargo invernale. Si affacciò curiosa per osservare il mondo intorno a lei. ‘Per fortuna ho una casa in cui rifugiarmi in caso di pericolo’ pensava. Si trovava nel giardino di un palazzo di città. Iniziò subito a cercare qualche fiore di cui cibarsi. “Vieni da questa parte” disse sua sorella Lorella. “Qui ci sono delle margherite”. “Aiuto!” esclamò Serafina. Aveva evitato per poco di essere calpestata dalla scarpa di un uomo. Si ritirò nella sua casa, piena di spavento. Lorella invece, si arrampicò su quella calzatura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

