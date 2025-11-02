fano piange corrado piccinetti il professore che ha insegnato ad amare il mare

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 2 novembre 2025 - La città di Fano piange Corrado Piccinetti, 82 anni, biologo marino e docente universitario, punto di riferimento per generazioni di studiosi e per l'intera comunità cittadina. Si è spento ieri notte in una residenza per lungodegenza a Cagli, dove era stato trasferito una decina di giorni fa dopo il ricovero prima all'ospedale di Torrette di Ancona e poi al Santa Croce di Fano. Il professore si era ammalato lo scorso 16 settembre e da allora le sue condizioni erano apparse gravi, seguite con affetto e apprensione da tutta la città. Accanto a lui fino all'ultimo la moglie Gabriella e le figlie, accorse da Trento e da Londra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

