Famedio di Milano da Giorgio Armani a Oliviero Toscani | 14 nuove personalità illustri

2 nov 2025

Milano, 2 novembre 2025 – Milano  ricorda e rende omaggio ai suoi defunti, oggi, domenica 2 novembre.  Palazzo Marino ha predisposto orari straordinari nei cimiteri per agevolare il grande flusso di cittadini previsto per la Commemorazione dei defunti. I cimiteri oggi restano aperti dalle 8 alle 17.30 c on la chiusura dei cancelli programmata per le 18, ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti. Il cimitero di Muggiano rimarrà aperto dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30, mentre il Sacrario dei Caduti, in largo Caduti Milanesi per la Patria, sarà accessibile, dalle 9 alle 12 e dalle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

