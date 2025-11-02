Fallo Bisseck Alvino passa all’attacco pesante | Finisce qui la Serie A! Vergognatevi! Gli avvelenatori dei pozzi hanno raggiunto il loro scopo

Inter News 24 Fallo Bisseck, Alvino passa allattacco pesante: «Finisce qui la Serie A! Vergognatevi!». Il riferimento alle parole di Marotta. Il giornalista, noto tifoso del Napoli, Carlo Alvino, ha usato parole durissime sul suo profilo X per commentare la direzione arbitrale di Hellas Verona-Inter. Nel mirino è finito il mancato cartellino rosso al difensore nerazzurro Yann Bisseck per un fallo da ultimo uomo sull’attaccante scaligero Matteo Giovane. Secondo Alvino, questo episodio “decreta la fine del campionato italiano di Serie A”. Il giornalista ha accusato gli “avvelenatori dei pozzi” – un chiaro riferimento alle lamentele pubbliche del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, dopo la sconfitta di Napoli – di aver raggiunto il loro scopo. 🔗 Leggi su Internews24.com

