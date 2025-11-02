Factotum Cristante per la Roma gioca ovunque | Gasperini sa come usarlo

Tirare fuori il meglio da tutti gli elementi della rosa è la missione che Gasperini sta portando avanti nelle ultime settimane, e le risposte piano piano stanno cominciando ad arrivare anche dai nuovi arrivati e da chi era partito col freno a mano tirato. Roma che però si fonda su certezze ben costruite dal tecnico, e una di queste è sicuramente Bryan Cristante, giocatore tanto criticato quanto sempre utilizzato da qualsiasi allenatore sia passato per la capitale. Un leader silenzioso che, soprattutto grazie alla cura Ranieri dell’anno scorso, si è riguadagnato la fiducia della pizza, soprattutto per la sua duttilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Factotum Cristante, per la Roma gioca ovunque: Gasperini sa come usarlo

