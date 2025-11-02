Fabio insegna a soli 20 anni | Gli studenti mi adorano per la poca differenza d’età I docenti 50enni sono distanti dai giovani

2 nov 2025

Fabio Di Bartolomeo a soli 20 anni ha preso servizio come insegnante di sassofono, classe di concorso AK56, in una scuola secondaria di I grado di San Marcello Pistoiese. Molisano di origini, si è trasferito a settembre in Toscana per una supplenza da interpello, dopo il diploma di secondo livello al Conservatorio e l'abilitazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

