Evelina Sgarbi | Mio padre Vittorio sembra lobotomizzato L'udienza è stata una farsa il giudice mi ha ricattata

Evelina Sgarbi ha parlato dell'udienza per la nomina dell'amministratore di sostegno da lei richiesta per il padre, Vittorio Sgarbi, tenutasi lo scorso 28 ottobre, a Verissimo. La figlia del critico d'arte ha rivelato che il padre è apparso "plagiato, come lobotomizzato", e che secondo lei "non tornerà come prima". Quanto all'udienza, "è stata una farsa, mi è stato fatto una specie di ricatto dal giudice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

