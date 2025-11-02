Evelina Sgarbi età marito e figli lavoro | chi è la figlia di Vittorio Sgarbi
Evelina Sgarbi chi è la figlia di Vittorio Sgarbi. Evelina Sgarbi è la terza e ultima figlia di Vittorio Sgarbi. Chi è la figlia del noto critico d’arte e personaggio televisivo italiano. Scopriamo qualcosa di più su di lei. La sua biografia e la vita privata. Evelina Sgarbi età e biografia. Data di nascita: Evelina Sgarbi, età 22 anni, è nata a Torino nel 2000. Sua madre Barbara è una storica originaria di Torino. Suo padre è Vittorio Sgarbi e ha riconosciuto sua figlia come tale, a differenza della sorellastra Alba. Chi sono i figli di Vittorio Sgarbi Chi è Carlo, il figlio di Vittorio Che lavoro fa Evelina Sgarbi. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
