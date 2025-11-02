Evelina Sgarbi accusa | Papà Vittorio è un’altra persona non tornerà come prima

Evelina Sgarbi, ospite a Verissimo, ha descritto un quadro durissimo sullo stato attuale di Vittorio Sgarbi, dopo l’udienza davanti al tribunale civile di Roma che dovrà stabilire se il critico d’arte sia ancora in grado di gestire il proprio patrimonio e i propri interessi. La figlia parla di un padre “assistito, indotto, completamente plagiato ”, con uno sguardo fisso e un atteggiamento che definisce “telecomandato”. Racconta di averlo trovato molto magro, “ma un po’ meno di come lo avevo visto in ospedale”, e soprattutto incapace di dialogare: “Praticamente non mi ha detto nulla”. Secondo Evelina, le sue frasi erano “indotte”, come se non appartenessero più alla sua volontà, e questo la porta alla convinzione che “non tornerà più come prima”, anche perché – sostiene – sarebbe ormai “d’accordo a essere accudito da chi lo gestisce”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Evelina Sgarbi accusa: “Papà Vittorio è un’altra persona, non tornerà come prima”

Argomenti simili trattati di recente

Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio è un'altra persona, del tutto manipolato. Non tornerà più come prima» - facebook.com Vai su Facebook

Evelina Sgarbi contro la giudice: «Si preoccupa più dei media che della salute di mio padre». E ne chiede la ricusazione - X Vai su X

Evelina Sgarbi: «Mio papà all'udienza era sporco e lobotomizzato. Il matrimonio con Sabrina Colle? Lui non è lucido» - riferendosi a chi accusa Evelina di agire per motivi economici: Ma quale patrimonio? Segnala ilgazzettino.it

Evelina Sgarbi: «Mai viste le cartelle cliniche di mio padre, all'udienza era sporco e lobotomizzato. Il matrimonio con Sabrina Colle? Non è lucido» - Al salotto di Silvia Toffanin sarà presente, nuovamente, Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d'arte Vittorio. Riporta msn.com

Evelina Sgarbi: “Papà Vittorio è un'altra persona, del tutto plagiato” - Le sue frasi erano indotte, fosse stato un incubo sarebbe stato meglio per come è andata. Segnala msn.com