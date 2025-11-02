Evelina Sgarbi a Verissimo lo sfogo sulla salute del padre | L’ho visto magro sporco e lobotomizzato

C’è dolore e incredulità nelle parole di Evelina Sgarbi, la figlia minore di Vittorio Sgarbi, che da settimane porta avanti una battaglia complessa, familiare e giudiziaria, per chiedere che venga nominato un amministratore di sostegno al padre. Una richiesta che lei motiva con una frase che pesa come un macigno: “Papà non è più lucido, non è più lui”. Dopo la prima udienza in tribunale e l’intervista a Verissimo, il caso si tinge di nuove tensioni. Evelina racconta la sua verità, e lo fa con voce ferma ma carica di emozione, mescolando paura, rabbia e il desiderio — sincero — di tutelare la salute del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Evelina Sgarbi a Verissimo, lo sfogo sulla salute del padre: “L’ho visto magro, sporco e lobotomizzato”

