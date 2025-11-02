L’affermazione secondo cui il declino economico e geopolitico dell’ Europa sia inevitabile è esagerata. Tuttavia, per invertire la rotta, servirà un deciso cambio di strategia politica. È questa la conclusione del report di Scope Ratings elaborato da Alvise Lennkh-Yunus e Brian Marly (Sovereign and Public Sector), secondo cui le riforme strutturali interne peseranno più delle tensioni esterne nel determinare il futuro profilo creditizio dei paesi UE. Il margine d’azione Ue. Gli Stati membri, evidenzia l’analisi, dispongono ancora di un ampio margine d’azione per rafforzare la crescita, ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e quella dalle importazioni cinesi di terre rare, oltre a riformare i sistemi di welfare per gestire meglio le pressioni fiscali legate all’invecchiamento della popolazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Europa, il declino non è scontato: servono riforme e nuova strategia politica