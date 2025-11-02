Ettore Giuffrida e la Duilia Barcellona campioni regionali di prove multiple

Il campo di atletica leggera “Cappuccini” ha fatto da cornice ai Campionati Regionali di Prove Multiple Ragazzie (nati negli anni 2012 e 2013), che hanno messo in palio gli ambiti titoli siciliani ed i trofei “Vittorio Magazzù” e “Giuseppe Carmignani”, indimenticati presidenti della Polisportiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

