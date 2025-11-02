Etruria Terzo Millennio Panicale punta sul territorio tra archeologia e futuro

Panicale si prepara a ospitare la tre giorni dell’ Etruria Terzo Millennio, prima edizione di una manifestazione dedicata all’archeologia locale e al suo futuro, in programma dal 7 al 9 novembre. Nata da un programma pilota interregionale per la rigenerazione territoriale, promosso da una qualificata rete di soggetti istituzionali e associativi che vede il Comune di Panicale come capofila, affiancato dal Patto V.A.T.O., dall’Università di Perugia e dalla Soprintendenza archeologica dell’Umbria. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla rigenerazione del territorio richiamandosi ai valori e ai luoghi dell’antica Etruria, ma con una visione proiettata al futuro; un intervento di innovazione culturale pensato per contrastare lo spopolamento e restituire centralità alle aree sottoutilizzate, il tutto sotto la direzione artistica di Paolo Bartolani e Paola Carruba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

