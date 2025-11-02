Estorsione Garlasco la frase sul padre di Andrea Sempio gela lo studio | tutto in diretta

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 31 ottobre 2025, condotta da Gianluigi Nuzzi in prima serata su Rete 4, l’attenzione si concentra ancora una volta sul delitto di Garlasco. Al centro del dibattito, le più recenti rivelazioni sull’indagine per corruzione che coinvolge Giuseppe Sempio, padre di Andrea, unico indagato nel nuovo filone per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Tra le ipotesi più discusse in studio, quella avanzata dal giornalista Carmelo Abbate, secondo cui Sempio padre potrebbe non essere il corruttore, bensì la parte concussa, ovvero colui che avrebbe subito pressioni o richieste di denaro per ottenere un’archiviazione favorevole al figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Estorsione”. Garlasco, la frase sul padre di Andrea Sempio gela lo studio: tutto in diretta

