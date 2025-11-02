Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals | battuta dalla Sabalenka in due set
Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell’Arabia Saudita, l’azzurra, numero 8 del mondo, si è arresa nel primo match del girone A, denominato Steffi Graf, del «Master» di fine stagione, contro Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, si è imposta col. 🔗 Leggi su Feedpress.me
