Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals | battuta dalla Sabalenka in due set

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell’Arabia Saudita, l’azzurra, numero 8 del mondo, si è arresa nel primo match del girone A, denominato Steffi Graf, del «Master» di fine stagione, contro Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, si è imposta col. 🔗 Leggi su Feedpress.me

esordio amaro per jasmine paolini nelle wta finals battuta dalla sabalenka in due set

© Feedpress.me - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals: battuta dalla Sabalenka in due set

Approfondisci con queste news

Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka - Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Lo riporta lapresse.it

Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: sconfitta in due set contro la Sabalenka - La tennista azzurra perde contro la bielorussa, numero 1 del mondo, all'esordio nel girone A (denominato Steffi Graf) ... Riporta tuttosport.com

esordio amaro jasmine paoliniPaolini lotta, ma con Sabalenka non basta: esordio con sconfitta alle Wta Finals - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di Riyad di tennis: l’azzurra deve arrendersi contro Aryna Sabalenka in un’ora e dieci minuti di gioco, con il punteggio di 6- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esordio Amaro Jasmine Paolini