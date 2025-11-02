Esonero Pioli traballa la panchina della Fiorentina | si va verso la separazione definitiva! I possibili sostituti

Inter News 24 per l’ex Milan e Inter. Una notizia shock scuote la Serie A: la panchina di Stefano Pioli alla Fiorentina è ad un passo dall’esonero. A riportarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che descrive una situazione ormai insostenibile in casa viola. La sconfitta casalinga per 0-1 subita contro il Lecce, nella decima giornata di campionato, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo quella di mercoledì contro l’ Inter. La seconda avventura del tecnico sulla panchina gigliata sembra destinata a concludersi nel modo più amaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

