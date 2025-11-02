Esonero Pioli traballa la panchina della Fiorentina | si va verso la separazione definitiva! I possibili sostituti

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 per l’ex Milan e Inter. Una notizia shock scuote la Serie A: la panchina di Stefano Pioli alla Fiorentina è ad un passo dall’esonero. A riportarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che descrive una situazione ormai insostenibile in casa viola. La sconfitta casalinga per 0-1 subita contro il Lecce, nella decima giornata di campionato, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo quella di mercoledì contro l’ Inter. La seconda avventura del tecnico sulla panchina gigliata sembra destinata a concludersi nel modo più amaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

esonero pioli traballa la panchina della fiorentina si va verso la separazione definitiva i possibili sostituti

© Internews24.com - Esonero Pioli, traballa la panchina della Fiorentina: si va verso la separazione definitiva! I possibili sostituti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pioli a rischio esonero diretta: tutti gli aggiornamenti dopo Fiorentina-Lecce LIVE - Traballa la panchina del tecnico della Viola, ancora a secco di vittorie in campionato, dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive msn.com

Esonero Pioli: tecnico sempre più a rischio, la sconfitta di Fiorentina Lecce può essere fatale. Due nomi per sostituirlo, ecco chi può subentrare sulla panchina viola - Due nomi per prendere il suo posto sulla panchina viola Un ribaltone che ne chiama un altro. Riporta juventusnews24.com

esonero pioli traballa panchinaEsonero Pioli: Fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col Lecce. Classifica impietosa, cosa filtra sulla posizione del tecnico - Previsto un confronto tra Pioli e la dirigenza per decidere il futuro È un momento nerissimo per la Fiorentina che ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Esonero Pioli Traballa Panchina