Esonero Pioli ore caldissime in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce in casa Riflessioni in corso le ultimissime

Esonero Pioli: la panchina viola trema: la società valuta il futuro dell’allenatore dopo l’ennesimo ko in campionato La Fiorentina attraversa un periodo particolarmente difficile, aggravato dall’ennesima sconfitta in campionato contro il Lecce. La società ha scelto di adottare il silenzio stampa, mentre al suo interno sono in corso valutazioni sulla posizione dell’allenatore Stefano Pioli. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Pioli, ore caldissime in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce in casa. Riflessioni in corso, le ultimissime

