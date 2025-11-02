Esonero Pioli, la società Viola sceglie il silenzio stampa e il ritiro al Viola Park. Previsto un confronto tra Pioli e la dirigenza per decidere il futuro. È un momento nerissimo per la Fiorentina che sprofonda in una crisi tecnica e di risultati. L’ultima sconfitta, arrivata nel pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, ha ulteriormente aggravato la situazione: la squadra è stata battuta 1-0 dal Lecce. Questo momento complicato non è rimasto senza conseguenze. La società ha reagito con durezza subito dopo il fischio finale. La prima decisione è stata quella di rimanere in silenzio stampa, annullando tutti gli interventi di rito e chiudendosi nel riserbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Pioli: Fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col Lecce. Classifica impietosa, cosa filtra sulla posizione del tecnico