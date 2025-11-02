Esonero Pioli | Fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col Lecce Classifica impietosa cosa filtra sulla posizione del tecnico

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Pioli, la società Viola sceglie il silenzio stampa e il ritiro al Viola Park. Previsto un confronto tra Pioli e la dirigenza per decidere il futuro. È un momento nerissimo per la Fiorentina che sprofonda in una crisi tecnica e di risultati. L’ultima sconfitta, arrivata nel pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, ha ulteriormente aggravato la situazione: la squadra è stata battuta 1-0 dal Lecce. Questo momento complicato non è rimasto senza conseguenze. La società ha reagito con durezza subito dopo il fischio finale. La prima decisione è stata quella di rimanere in silenzio stampa, annullando tutti gli interventi di rito e chiudendosi nel riserbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esonero pioli fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col lecce classifica impietosa cosa filtra sulla posizione del tecnico

© Juventusnews24.com - Esonero Pioli: Fiorentina in ritiro punitivo dopo il ko col Lecce. Classifica impietosa, cosa filtra sulla posizione del tecnico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esonero pioli fiorentina ritiroFiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo - Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. Da tuttosport.com

esonero pioli fiorentina ritiroEsonero Pioli, è finita: arriva la decisione della Fiorentina - Ora sembra davvero essere finita per Stefano Pioli alla Fiorentina. Lo riporta fantamaster.it

Esonero Pioli: tecnico sempre più a rischio, la sconfitta di Fiorentina Lecce può essere fatale. Due nomi per sostituirlo, ecco chi può subentrare sulla panchina viola - Due nomi per prendere il suo posto sulla panchina viola Un ribaltone che ne chiama un altro. Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Esonero Pioli Fiorentina Ritiro