Esercitazioni dei Marines degli Stati Uniti davanti a Porto Rico Washington pronta ad attaccare il Venezuela?
Unità del Corpo dei Marines degli Stati Uniti hanno recentemente condotto esercitazioni di addestramento a Porto Rico, che includevano manovre di sbarco e infiltrazione, in un contesto di crescente dispiegamento militare statunitense nei Caraibi e timori di un attacco al Venezuela. Il Comando Sud degli Stati Uniti, la cui giurisdizione copre l’America Latina escluso il Messico, ha pubblicato ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
