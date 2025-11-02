Ieri pomeriggio Mohammad Hannoun forse ha superato il limite e da Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ha pronunciato queste parole, tornando a parlare della cosiddetta legge del taglione (secondo cui “chi uccide va ucciso”, episodio che gli è costato il daspo dalla città di Milano) e della pena di morte: “I collaborazionisti sono una unità criminale appartenente all'esercito israeliano. Per cui sono peggio dei soldati israeliani, questa è la loro qualifica. Questi collaborazionisti hanno ucciso con le loro mani sporche di sangue decine e decine di bambini e donne gazawi. Passiamo al dopo: nella Striscia di Gaza e in Palestina, come nello statuto dell'OLP, di al Fatah, del fronte popolare, e lo stesso statuto palestinese, c'è la pena di morte, c'è. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ESCLUSIVO - Delirio di Hannoun sulla pena di morte: "In Italia non c'è..." | VIDEO