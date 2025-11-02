Esclusione della lista Roberto Fico Presidente | la forma prevale sulla sostanza alle regionali irpine
Un errore formale nella presentazione della lista irpina “Roberto Fico Presidente” ne ha determinato, al momento, l’esclusione dalla competizione per le prossime elezioni regionali.Quale? Quaranta sottoscrizioni in più a sostegno delle candidature inserite nel plico consegnato nel momento di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
