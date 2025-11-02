Esce da un locale e un uomo gli spara ferito sedicenne a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 16 anni è stato ferito questa mattina da colpi d’arma da fuoco in via Scarfoglio, a Napoli. Secondo quanto hanno riferito alla polizia gli amici, all’uscita da un locale il giovane e i compagni sono stati avvicinati da un uomo a piedi che, hanno riferito, avrebbe sparato al 16enne prima di allontanarsi. Portato all’Ospedale del Mare non è ritenuto in pericolo di vita. Sul fatto indagano la Squadra Mobile e gli uomini dell’ufficio di Prevenzione generale della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
