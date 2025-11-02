Esame da dentro o fuori Il Lecce vale la stagione Pioli si gioca la panchina Kean più Gud | tocca a voi

C’è un silenzio strano, da giorni, attorno al Franchi. Non quello delle grandi attese ma piuttosto quello delle vigilie che pesano come macigni. Oggi pomeriggio (ore 15) la Fiorentina si gioca più di 3 punti contro il Lecce: si gioca la sopravvivenza, tecnica e psicologica, dentro un campionato iniziato peggio che mai. Zero vittorie, morale a terra, contestazione crescente e una classifica che mette davvero paura. Il peggior avvio viola in 99 anni di Serie A è già un marchio difficile da cancellare ma potrebbe trasformarsi in una condanna se oggi non arriverà un segnale immediato e soprattutto convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

