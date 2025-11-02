‘Era plagiato non mio padre’ | Evelina Sgarbi a Verissimo tra rabbia dolore e accuse

Nuovo sfogo della figlia di Vittorio Sgarbi a Verissimo. «Ho visto mio padre in udienza. Era assistito, indotto, completamente plagiato». La frase esce quasi come una condanna e arriva dritta, tra rabbia e sconforto, dallo studio d i Verissimo, dove Evelina Sgarbi si è seduta davanti a Silvia Toffanin per descrivere l’udienza che ha visto il padre al centro di una controversia dolorosa e pubblica. Le parole, scandite con fatica e lucidità, non lasciano spazio a equivoci: quello che Evelina racconta è la frattura profonda tra ciò che resta privato — un rapporto padre-figlia — e l’area grigia della gestione esterna, dell’accudimento che lei ritiene imposto e non scelto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

