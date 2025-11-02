La seconda tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, che si è conclusa pochi minuti fa a Lione, ha visto il movimento del salto ostacoli francese dominare il concorso sul tracciato transalpino. A imporsi è stato Olivier Perreau, che in sella a GL Events Dorai d’Aiguilly, ha stampato al jump off – con percorso netto, così come nel round di apertura – il crono di 43.25. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, i connazionali Julien Epaillard (numero 12 del ranking – con il suo Fringan de Vesquerie), beffato per 8 centesimi a 43.33, e Antoine Ermann, montante Floyd des Pres e capace di chiudere in 43. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Olivier Perreau vince a Lione nella Jumping World Cup. Dominio francese