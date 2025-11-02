Al termine della cinquina rifilata al Campobasso c’è ovviamente grande soddisfazione in casa Arezzo. Un successo netto, roboante e mai in discussione, propiziato dalle doppiette di Cianci e Pattarello. Il primo ad analizzare la sfida contro i molisani è il tecnico amaranto Cristian Bucchi (nella foto), che però trova anche il proverbiale pelo nell’uovo: "Affrontavamo una squadra che temevamo molto, perché ha qualità e gioca in verticale. Siamo stati bravi ad approcciarla bene, andando subito in vantaggio, poi ci è mancata un po’ di cattiveria per chiuderla prima e che invece abbiamo avuto nel secondo tempo, anche se qualcosa non mi più piaciuta, come il gol subìto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Entusiasmo Bucchi: "Ora prepariamoci per il Perugia"