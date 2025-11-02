Entusiasmo alle stelle per la nuova sede della Torrevilla Bike

Grande successo per la serata che ha segnato l'inaugurazione della nuova sede della Asd Torrevilla Bike a Monticello Brianza, condivisa con gli Amici della Valletta. Un momento atteso e sentito, che ha visto riuniti soci, amici, autorità e sostenitori in un clima di festa e orgoglio.Il taglio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gli incontri saranno trasmessi in diretta e l'entusiasmo è alle stelle ?. Ecco le prime tre giornate del Celtic Challenge. - facebook.com Vai su Facebook

#GadescoPieveDelmona "Mystery Box" al CremonaDue: entusiasmo alle stelle, chiusura anticipata - - X Vai su X

Poste, l'apertura della nuova sede slitta di un'ora e mezza ma in coda c'è entusiasmo per la filiale in via Einaudi - Attorno ce ne sono, ma sono tutti a pagamento e, per i 21 operatori dell'ufficio che prima posteggiavano l'auto gratis in via Meucci, non è una bella novità. Lo riporta ilgazzettino.it

Trieste, inaugurata la nuova sede del ristorante due stelle Michelin «Harry's Piccolo» - «A due ore dall'apertura del ristorante sono veramente tranquillo, non ho nessun tipo di ansia», dice Matteo Metullio. corriere.it scrive

Associazione Carabinieri, nuova sede a Cicciano - Partecipazione ed entusiasmo a Cicciano, nel Napoletano, per l'inaugurazione della sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri all'interno del centro polifunzionale Nadur. Lo riporta ilmattino.it