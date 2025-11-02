Entro nelle vite e ascolto il dolore L’avvocato dei grandi casi

I “grandi casi“ della cronaca nera italiana passano per Perugia, per lo studio dell’avvocato Nicodemo Gentile. È lui che, spesso, assiste le vittime o i loro familiari. Un carico di umanità e professionalità che mette al servizio di chi si trova a vivere momenti a dir poco drammatici. Partiamo dal “caso“ più vicino a noi, l’ omicidio di Meredith. Ora, nelle dichiarazioni dell’ex pm Mignini, spunta il “quarto uomo“. "A mio avviso, già tre persone coinvolte in questa storia sono troppe; introdurre ora un “quarto uomo” è un abuso di immaginazione, un esercizio di fantasia che rischia di confondere ancora di più una vicenda già complessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Entro nelle vite e ascolto il dolore". L’avvocato dei “grandi casi“

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oltre il 90% dei nostri studenti Lavora entro un anno dal diploma L'Istituto Tecnologico Superiore Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo ITS ACADEMY spiegato dalla sua Presidente, D.ssa Maria Pensabene. https://youtu.be/m17lj4vez1A Vai su Facebook

Il dolore dei ragazzi "spensierati". Silenzio che chiede ascolto - L’immagine più diffusa sui giovani è quella di una generazione spensierata, un po’ indifferente ... Da avvenire.it

Nasce Solaria, il progetto di auto mutuo aiuto che offre ascolto telefonico a chi soffre di dolore cronico - Conosco Lila Madrigali da qualche anno: è una ragazza dall’entusiasmo disarmante, una musicista, una donna aperta e intelligente, una persona luminosa nonostante la malattia, la disabilità e la ... Segnala disabili.com

Giubileo migranti e missionari: Valastro (Cri), “davanti ai numeri ci sono vite, volti, storie a cui dare voce, ascolto, coraggio” - “Davanti ai numeri di queste migrazioni ci sono vite, volti, storie a cui è necessario dare voce, ascolto, coraggio. Riporta agensir.it