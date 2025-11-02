Entra in un edificio abbandonato ad Halloween ma crolla una tettoia e precipita da 5 metri | grave un 15enne

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 15enne è stato soccorso la sera di Halloween a Besana Brianza (Monza) per una caduta da 5 metri. Il ragazzino era entrato in edificio abbandonato e una tettoia avrebbe ceduto sotto il suo peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

