Ennesima aggressione in ospedale i sindacati chiedono lo spray al peperoncino per i sanitari

“Un nuovo grave episodio di violenza ha scosso il Pronto Soccorso di Monfalcone: un uomo, già noto e in evidente stato di astinenza, ha aggredito una infermiera colpendola con un calcio alla gamba e graffiandola. L’aggressore è stato arrestato, ma la collega, comprensibilmente scossa, teme che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

