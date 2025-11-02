EMU RetroBat 7.5 Stable | L’Ultimo Major Update del 2025

Eccolo a tutti! Il momento che molti di voi stavano aspettando è finalmente arrivato:  RetroBat 7.5  è qui, rilasciato da Tartifless poche ore fa. Questo non è un semplice aggiornamento, ma  l’ultimo major update del 2025, il che significa che la prossima versione principale la vedremo soltanto nel 2026. Fino ad allora, possiamo aspettarci solo versioni minori dedicate alla correzione di bug. Se sei pronto a tuffarti in questa nuova release, il processo è semplice: clicca sul file  RetroBat-v7.5.0.0-stable-win64-setup.exe  nella sezione “Assets” in basso nella pagina di rilascio, scaricalo ed eseguilo per iniziare una nuova installazione di RetroBat. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

