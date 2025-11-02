Empoli, 2 novembre 2025 – Dalle finestre dei piani alti dell’ospedale San Giuseppe si vede l’Arno in tutta la sua portata quando è in piena. E quando il fiume sale oltre il livello di guardia cresce la preoccupazione per i reparti che stanno al piano terra: pronto soccorso e rianimazione, in primis. A spaventare, però, non è tanto il principale corso d’acqua cittadino, quanto il reticolo minore. A minacciare due anni fa, come nel marzo scorso, il reparto dell’emergenza urgenza è stato il rio Bonistallo. Quando si rende necessario la chiusura delle cateratte per evitare che l’Arno entri in città, automaticamente i rii minori si gonfiano con il rischio tracimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, pronto soccorso a rischio: “Una cassa d’espansione per la messa in sicurezza”