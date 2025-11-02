Emma Coriandoli prima eliminata a Ballando con le stelle 2025 si salva con la Wild Card di Sara Di Vaira

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Di Vaira ha salvato la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale dall’eliminazione a Ballando con le stelle grazie alla Wild Card. L’esperta di ballo si è così giocata la possibilità di utilizzarla più avanti durante la gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

