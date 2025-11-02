Emma Coriandoli | Ballando dell’1 novembre 2025 video e foto

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 1 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata da Emma . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Emma Coriandoli: Ballando dell’1 novembre 2025 (video e foto)

News recenti che potrebbero piacerti

Le pagelle di Ballando con Le Stelle: Barbara D'Urso in affanno (6,5), Rosa Chemical supponente (5), per Emma Coriandoli è arrivato il momento di sedersi ai tavolini (3) - X Vai su X

Nessuna eliminazione nella quinta puntata di Ballando con le Stelle. Colombari brilla, Emma Coriandoli verso l'uscita - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le stelle, le pagelle: vince Martina Colombari, è spareggio tra Beppe Convertini ed Emma Coriandoli - La quinta serata di Ballando con le stelle, il dance show di Milly Carlucci, si conclude lo spareggio di Beppe Convertini ed Emma Coriandoli che - msn.com scrive

Ballando con le Stelle, il cha cha di Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale - Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale (undicesimi con 22 punti) si sono esibiti in un cha cha al termine della quinta puntata di “Ballando con le Stelle ”, condotta da Milly Carlucci. Da msn.com

Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale a rischio a Ballando con le Stelle?/ Lei punge le altre coppie… - La Signora Coriandoli in coppia con Simone Di Pasquale mette in atto una delle coppie senza dubbio più particolari a Ballando con le Stelle. Come scrive ilsussidiario.net