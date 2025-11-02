Emilia Sostenibile | presentato il progetto per la certificazione GSTC di Visit Emilia
È stato presentato il 31 ottobre, nella sede di Parma di Visit Emilia, il progetto “Emilia Sostenibile”, l’iniziativa che avvia ufficialmente il percorso per ottenere la certificazione internazionale GSTC (Global Sustainable Tourism Council), riconoscimento che premia le destinazioni turistiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri mattina abbiamo partecipato al convegno regionale “Mobilità scolastica sicura e sostenibile in Emilia-Romagna”, tenutosi al Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. Un momento di confronto tra istituzioni, scuole e forze di polizia per promuovere spostam - facebook.com Vai su Facebook
Turismo sostenibile in Emilia, al via un progetto. (Video) Roberta Frisoni: "In questo territorio esperienze autentiche" - Un apposlow al turismo che propone attività open air e tour gastronomici e alla ricerca dei prodot ... Secondo gazzettadiparma.it
Premio Emilia Sostenibile 2025, Filippo Sassoli de’ Bianchi: “Per le imprese che desiderano fare di più e meglio” - Il contest d’impresa è promosso da Ucid, le premiazioni dei progetti vincitori si terranno giovedì 30 ottobre nella sede di Confindustria Emilia Area Centro Una sostenibilità per il bene comune, ... ilrestodelcarlino.it scrive
Visit Emilia rilancia il Po con turismo slow e sostenibile - Dal progetto “Postcards: storie dal Fiume” alla rete interregionale ROBIN, Visit Emilia punta su tecnologia, mobilità dolce e valorizzazione del patrimonio UNESCO ... Scrive msn.com