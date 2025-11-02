Emergenza carceri in Puglia | tasso di sovraffollamento a quota 156 per cento
BARI –La situazione nelle carceri pugliesi è al limite, con un tasso medio di sovraffollamento che raggiunge il 156 per cento e una grave carenza di personale di polizia penitenziaria. L’allarme – l’ennesimo – è stato lanciato dal sindacato Cnpp-Spp, che denuncia un “caos carceri” caratterizzato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
