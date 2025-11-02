Elodie Show 2025 infiamma l’Unipol Forum di Milano le prossime date

Elodie ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano per due date del suo nuovo tour nei palasport, che prosegue fino a dicembre. Elodie, dopo il sold out della data zero a Jesolo del suo tour nei palasport, ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano con Elodie Show 2025, prodotto da Vivo Concerti. La tournée, dopo i due appuntamenti milanesi, proseguirà nelle principali città italiane per concludersi il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Uno spettacolo dall’impronta internazionale, una produzione che fonde musica e arti performative ispirandosi agli archetipi femminili dell’album Mi Ami, Mi Odi,  uscito lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

