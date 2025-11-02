Elia Del Grande scappa dalla casa-lavoro Nel ’98 sterminò la famiglia a colpi di fucile
Elia Del Grande fu condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta «strage dei fornai»: il 7 gennaio 1998, all'età di 22 anni, sterminò la sua famiglia uccidendo a colpi di fucile padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. Ieri si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Del Grande, oggi 49enne, era sotto misura di sicurezza poiché ritenuto ancota «socialmente pericoloso» e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione. Non si sa cosa sia scattato nella sua testa e perché, ormai a detenzione finita, si sia nuovamente messo nei guai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
