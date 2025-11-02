Elia Del Grande il video della fuga | dove si è nascosto e i sospetti sulla compagna

Giovedì pomeriggio ha preso una corda rudimentale, probabilmente costruita con alcuni cavi elettrici oppure trovata fra gli attrezzi di un cantiere, l'ha legata al palo della telecamera. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elia Del Grande, il video della fuga: dove si è nascosto e i sospetti sulla compagna

Argomenti simili trattati di recente

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, il cosiddetto killer della strage dei fornai evaso nelle scorse ore da una comunità a Castelfranco Emilia Ci sarebbe un video risalente a giovedì scorso che mostra l’uomo legare una corda al palo della telecamera, cal - facebook.com Vai su Facebook

"Elia Del Grande" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Elia Del Grande, il video della fuga: dove si è nascosto e i sospetti sulla compagna - Giovedì pomeriggio ha preso una corda rudimentale, probabilmente costruita con alcuni cavi elettrici oppure trovata fra gli attrezzi di un ... Si legge su msn.com

Elia Del Grande, il video della fuga e i sospetti sulla compagna: ecco dove si concentrano le ricerche - Giovedì pomeriggio ha preso una corda rudimentale, probabilmente costruita con alcuni cavi elettrici oppure trovata fra gli attrezzi di un cantiere, l'ha legata al palo della ... Segnala msn.com

Elia Del Grande, un video ha ripreso la fuga dell'uomo che nel 1998 sterminò la famiglia: «La corda legata al palo della telecamera» - Del Grande, all'epoca 22enne, fu autore della "strage dei fornai": uccise padre, madre e fratello a Cadrezzate, nel Varesotto. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it