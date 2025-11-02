Elia Del Grande fuggito dalla casa di reclusione | a Cadrezzate torna la paura È pericoloso

Cadrezzate (Varese), 2 novembre 2025 – “No, per favore. Nessun nome. Non scriva neppure che ha parlato con un vicino. È un tipo troppo pericoloso, potrebbe anche tornare”. A quasi ventotto anni quel nome, Elia Del Grande, continua a incutere paura a Cadrezzate (che nel frattempo si è trasformata in Cadrezzate con Osmate). Il massacro. Quella entrata negli annali criminali come la “strage dei fornai“ è rimasta nella memoria collettiva anche di chi non ha ricordi diretti di quanto avvenne la notte della nebbiosa Epifania del 1998: l’allora 22enne Elia massacrò a fucilate il padre Enea, la madre Alida, il fratello maggiore Enrico, che, agonizzante, riuscì a telefonare ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elia Del Grande fuggito dalla casa di reclusione: a Cadrezzate torna la paura. “È pericoloso”

