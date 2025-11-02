Elia Del Grande evaso un video ha ripreso la fuga del killer della strage dei fornai | ricerche ancora in corso

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, il cosiddetto killer della strage dei fornai evaso nelle scorse ore da una comunità a Castelfranco Emilia: ci sarebbe un video risalente a giovedì scorso che mostra l'uomo legare una corda al palo della telecamera, calarsi e poi andarsene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

