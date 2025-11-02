Elia Del Grande evaso un video ha ripreso la fuga del killer della strage dei fornai | ricerche ancora in corso

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, il cosiddetto killer della strage dei fornai evaso nelle scorse ore da una comunità a Castelfranco Emilia: ci sarebbe un video risalente a giovedì scorso che mostra l'uomo legare una corda al palo della telecamera, calarsi e poi andarsene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Modena, Elia Del Grande evade dalla comunità calandosi con i cavi elettrici: 27 anni fa sterminò la famiglia a colpi di fucile - Dopo 25 anni di carcere era stato trasferito in una comunità a Castelfranco: è scappato scavalcando un muro ... msn.com scrive

elia grande evaso videoCome è evaso Elia Del Grande e il livello di sicurezza della casa lavoro - Sterminò la famiglia a fucilate a Cadrezzate (Varese) nel 1998, il 49enne era nella struttura a Castelfranco Emilia da settembre. Come scrive msn.com

elia grande evaso videoElia del Grande fuggito dalla comunità: sterminò la famiglia nel 1998 - lavoro di Castelfranco Emilia, dopo aver scavalcato il muro della struttura è scomparso nella notte. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Elia Grande Evaso Video