Elia Del Grande chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, il 49enne condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta “strage dei fornai”. Il 7 gennaio 1998, all'età di 22 anni, sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. Aveva scontato 25 anni di pena ed estinto il suo debito con la giustizia ma era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto ancora “socialmente pericoloso”. Era stato quindi destinato a una casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Alcuni giorni fa però ha fatto perdere le sue tracce ed è attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Elia Del Grande, chi è il killer della “strage dei fornai” ora in fuga

