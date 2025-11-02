Elezioni Consigli di circolo e di istituto | voto entro 30 novembre e 1° dicembre

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo che gestisce gli aspetti organizzativi ed economici generali della scuola. È composto da rappresentanti di tutte le componenti dell’istituto: docenti, personale non docente, genitori e, solo per le scuole secondarie di secondo grado, anche studenti. Il numero complessivo dei membri varia in base alla dimensione della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Canale Seitv. . Elezioni Regionali 2025 - 15 minuti con Enzo Ragone candidato al consiglio regionale con AVS - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Organi collegiali e Consulte provinciali degli studenti entro il 31 ottobre - Con la nota del 19 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato per l’anno scolastico 2025/26 le indicazioni già applicate negli anni precedenti in merito allo svolgimento d ... Da orizzontescuola.it

Elezioni organi collegiali 2025/2026: procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91 - Il 19 settembre 2025 con la nota n° 2025 il Ministero ha ricordato alle scuole che entro il prossimo 31 ottobre 2025, dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata ann ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Consiglio di istituto, organo collegiale fondamentale. Ecco da chi è composto in base al numero degli alunni. - In questa fase iniziale dell’anno scolastico, come è di prassi, assistiamo al rinnovo degli organi collegiali attraverso le elezioni delle rappresentanze. Scrive tecnicadellascuola.it