Elezioni Casali si presenta | Verona torni ad avere il peso che merita in Regione

Veronasera.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione ad Aquardens per la presentazione del consigliere regionale Stefano Casali, candidato alle elezioni del Veneto in programma il 23 e 24 novembre.L’incontro si è aperto con i saluti del sindaco di Pescantina Aldo Vangi, che ha ricordato l’esperienza e la serietà di Casali. A. 🔗 Leggi su Veronasera.it

