Eleonora Daniele Titolo Di Studio | Ecco Cosa Ha Studiato!

Eleonora Daniele torna all’università a 12 anni dalla laurea: tra Rai, famiglia e studio, una lezione di coraggio e determinazione femminile. Tra dirette Rai, impegni familiari e sogni mai messi da parte, Eleonora Daniele ha deciso di regalarsi una seconda possibilità: è tornata all’università. Una scelta che sorprende molti, ma che per lei rappresenta un atto d’amore verso se stessa e verso la conoscenza. Ogni giornata di Eleonora è una corsa contro il tempo: la sveglia all’alba, la diretta di “Storie di sera”, la famiglia, la figlia Carlotta che la chiama per una favola prima di dormire. Solo quando tutto tace, lei si siede accanto al letto della bambina, accende una lucina e apre i libri. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

