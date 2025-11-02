EHRC – Nuovo navigatore per Latvala
Latvala a Fafe va a caccia al titolo europeo storico senza Janni Hussi Jari-Matti Latvala sarà al via del Rally Fafe Historic, ultima prova del Campionato Europeo Rally Storici, in programma il 7 e 8 novembre in Portogallo. Una partecipazione che fino a poche settimane fa sembrava in dubbio: il finlandese, infatti, aveva inizialmente deciso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
