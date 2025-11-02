Egitto | Renzi ' museo egizio segno di futuro e speranza di pace'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Ieri ho vissuto un momento di grande commozione. Con Agnese ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione del Grande Museo Egizio al Cairo". Lo scrive sui social Matteo Renzi. "Difficile esprimere a parole o con le immagini le emozioni provate. Per me la cultura è l'anima di una nazione, di un popolo, dell'umanità. E questo museo, il più grande al mondo, è il segno di un futuro, non solo del passato", prosegue il leader di Iv. "Dieci anni fa dopo gli attentati terroristici lanciammo il principio: un euro in cultura, un euro in sicurezza. Mi sembra vero oggi più che mai. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Egitto: Renzi, 'museo egizio segno di futuro e speranza di pace'

