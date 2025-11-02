Egitto al Sisi presiede la spettacolare inaugurazione del Grande Museo Egizio

Una cerimonia spettacolare con uno show di luci con droni che hanno proiettato nel cielo antiche divinità e piramidi ha segnato la maestosa inaugurazione del Grande Museo Egizio, dedicato all’antica civiltà nei pressi del Cairo tra la Sfinge e le Piramidi di Giza. A presiedere l’apertura del grande progetto iniziato nel 2005 dall’allora presidente Hosni Mubarak, l’attuale capo di Stato Abdel-Fattah al-Sisi, che ha ricevuto reali e leader da tutto il mondo, tra cui il Gran Duca di Lussemburgo Henri, la regina Rania di Giordania, il principe dell’Oman Sayyid Theyazin bin Haitham al Said, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente colombiano Gustavo Petro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, al Sisi presiede la spettacolare inaugurazione del Grande Museo Egizio

Argomenti simili trattati di recente

Il 22 ottobre, in occasione del primo vertice UE-Egitto tenutosi a Bruxelles, la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il Presidente egiziano al-Sisi hanno presentato congiuntamente tre accordi fondamentali. Questo vertice segna una tappa fo - facebook.com Vai su Facebook

L’Egitto di Sisi si attribuisce il merito di “fermare la migrazione” durante il vertice con i leader UE, mentre le ONG per i diritti umani esprimono preoccupazione @CostanzaSpocci - X Vai su X

Egitto, la spettacolare inaugurazione del Grande Museo del Cairo - (LaPresse) Una cerimonia spettacolare con uno show di luci con droni che hanno proiettato nel cielo anche divinità e piramidi ha segnato la maestosa inaugurazione del Grande Museo Egizio, dedicato all ... msn.com scrive

Grand Egyptian Museum (GEM), l’Egitto inaugura il museo più grande del mondo accanto alle Piramidi di Giza - Un evento spettacolare, tra giochi di luce, fuochi d’artificio e performance di attori, ballerini, cantanti e musicisti, ha celebrato l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum ... Scrive msn.com

Inaugura oggi al Cairo il Gran Museo Egizio: è il più grande al mondo. Così al Sisi prova a rilanciare turismo ed economia - Il Gran Museo Egizio supera di un terzo la superficie del Louvre di Parigi, rubandogli il primato. Da msn.com